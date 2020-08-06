Kuveyt Türk’ten ekonomiye 70 milyar TL finansman desteği

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 754 milyon TL net kâr elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini sürdürdü. Toplanan fon büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 22 artışla 104,4 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 21,2 artışla 70,2 milyar TL’ye ulaştırdı. Öz varlıklarını 8 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 134 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“Pandemiyle mücadele sürecinde müşterilerimizin yanındayız”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yaptığı değerlendirmede, “Koronavirüs salgını sürecinde, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların tavsiyeleri doğrultusunda hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını önceleyerek her türlü önlemi aldık. Türkiye’de ilk vakanın 10 Mart’ta görülmesini ardından bireysel ve tüzel müşterilerimize yönelik destek paketi hazırlayıp 24 Mart’ta hayata geçirdik. Müşterilerimizin taleplerini hızlıca değerlendirip hiçbir kâr payı veya masraf almadan finansman ödemelerini erteledik. Mevcut ödeme tablosuna göre daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin de finansmanlarını yeniden yapılandırdık.

Koronavirüsle mücadele yılın ikinci çeyreğinde hızlandı. Bu dönemde de reel ekonomiye destek olmak için hızla harekete geçen kuruluşlardan biri olduk. Reel ekonomiye destek olmak ve bireylerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla konut, araç ve ihtiyaç finansman oranlarında indirime gittik. Ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut GYO ile anlaşma imzalayarak anlaşmalı projelerde ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına dâhil olduk. Bu kapsamda müşterilerimize yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkânından yararlanma imkânı sunduk” dedi.

“Üretime ve yatırıma destekte bulunduk”

Ekonomiye destek paketleri açıkladıklarını belirten Ufuk Uyan, “Koronavirüs sürecinde önemi daha iyi anlaşılan tarım sektörüne destekte bulunmak, tarımda kalkınmayı artırmak, istihdam oluşturmak ve katma değer sağlamak amacıyla çiftçilerimize 500 milyon TL limitli finansman desteği sağladık. Destek paketinin yanı sıra özel ticari kredi kartı Tohum Kart ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman, tohum ve fide harcamalarını finanse ederken ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sunduk. Başta KOBİ’ler olmak üzere ticari müşterilerimizin makine finansman ihtiyacını uygun kâr oranlarıyla karşılamak amacıyla makine finansmanı kampanyasını hayata geçirdik. Bu kampanya ile ticari müşterilerimiz TL’de 0,74’ten, ABD dolarında 0,27’den, Euro’da 0,19’dan başlayan kâr oranlarıyla 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle makine finansmanı kullanabiliyor. 150’ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşmamız bulunuyor. Böylece müşterilerimize vade farksız ve düşük kâr paylı finansmanla makine edinme avantajı sağlıyoruz. 1 milyar TL limitli kampanyamız 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.

“Dijital kanallardaki işlem sayısında ciddi artış oldu”

“Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını, sağlam ve çözüm odaklı teknolojik altyapımız sayesinde dijital kanallar üzerinden çok hızlı şekilde giderdik” diyen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Sektörümüz, dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha fark etmiş oldu. Salgınla mücadele sürecinde hemen hemen tüm finansal hizmetlerin dijital kanallar sayesinde kesintisiz bir şekilde devam etmesi sektör açısından önemli bir deneyim oldu. Kuveyt Türk olarak biz de bu süreçte dijital kanallarımızı daha fazla öne çıkararak faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde devam ettirdik. Mobil ve internet şube, ATM ve çağrı merkezimiz aracılığıyla müşterilerimiz, işlemlerini kolay, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirme imkânı buldu. Teknolojiyi, inovasyonu ve müşteri memnuniyetini odağımıza alarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz katkısıyla 2019 Haziran-2020 Haziran tarihleri arasında dijital müşteri sayımızı yüzde 44 artırdık. 2019'un ikinci çeyreği ile 2020'nin ikinci çeyreği arasında dijitalden geçen işlem sayısında ciddi bir artış yaşandı. 2020’nin Nisan-Haziran ayılarını kapsayan dönemde mobil ve internet şubeden yapılan toplam işlem sayısı 2019 yılının aynı aylarına göre yüzde 33'lük bir artış gösterdi.”

“Neova Sigorta ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek”

Kuveyt Türk’ün, yüzde 7 oranında hisseyle ortağı olduğu Türkiye’nin ilk tekafül (faizsiz sigortacılık) şirketi olan Neova Sigorta’nın yüzde 93’lük hissesini devralarak şirketin yeni sahibi olduğunu hatırlatan Ufuk Uyan, hayat dışı faizsiz sigortacılık sektöründeki öncü pozisyonunu sürdüren Neova Sigorta’nın Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

“Üçüncü kez Türkiye’nin En İyi İşvereni seçildik”

Kuveyt Türk’ün Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2020’de iki dalda birden ödüle layık görüldüğünü de belirten Genel Müdür Uyan, “Bu yıl ‘5000+ Çalışan Sayısı’ kategorisinde birinci olarak üçüncü kez ‘Türkiye’nin En İyi İşvereni’ seçildik ve ‘Finansın En iyisi’ sektör özel ödülünün de üst üste üçüncü kez sahibi olduk. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise ‘50 - 250 Çalışan Sayısı’ kategorisinde en iyi işverenler listesine girmeyi başardı. Ayrıca etik ve iş ahlakı alanında farkındalık oluşturmak amacıyla EDMER tarafından düzenlenen ‘ETİKA 2019 Türkiye’nin En Etik Şirketleri’ organizasyonunda altıncı kez ödüle layık görüldük. Başarılımızı taçlandıran bu ödüller, çalışanlarımıza verdiğimizin değerin ve müşterilerimize sunduğumuz hizmette ise dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerimize her koşulda riayet ettiğimizin önemli teyididir” dedi.

“Yeni fikirleri koronavirüs sürecinde de destekliyoruz”

Yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri Lonca Girişimcilik Merkezi’nin çalışmalarını koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde de devam ettirdiklerini vurgulayan Ufuk Uyan, “Koronavirüs salgını nedeniyle Lonca’nın beşinci dönem eğitimlerini online ortamda gerçekleştiriyoruz. Girişimcilerin sadece projelerine odaklanmasını önemsiyor ve ekiplere 40 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği veriyoruz. Girişimcilere olan desteğimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek” diye konuştu.

Ufuk Uyan, “Güçlü sermaye ve likidite yapımız, yüksek aktif kalitemiz, dinamik kurumsal yönetim anlayışımız, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimiz, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımız, hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımız ve yurt dışı açılımımızla önümüzdeki dönemde de Türkiye’de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdüreceğiz” ifadesiyle açıklamasını sona erdirdi.