Kuveyt Türk’ten 450 TL emeklilik hediyesi

Kuveyt Türk, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilere 450 liraya varan hediye ödemesi gerçekleştiriyor. Emekli maaşını Kuveyt Türk’ten alanlar, hediye ödemesinin yanı sıra bankanın diğer avantajlarından da yararlanabiliyor. Kuveyt Türk ayrıca, sağlık sorunları nedeniyle maaşlarını almak için şubeye gelemeyen emekli müşterilerinin maaşlarını adreslerine teslim ediyor.

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ödemelerini bankamız aracılığı ile alan ve hediye başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize 450 TL’ye kadar ödeme yapıyoruz” açıklamasında bulundu.