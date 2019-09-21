Kuveyt Türk’e “En İyi Varlık Yönetimi” ödülü

Kuveyt Türk, bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Küresel İslami Finans Ödülleri’nde (GIFA), “En İyi Varlık Yönetimi” ödülünü aldı. Kuveyt Türk adına ödülü Varlık Yönetimi Müdürü Kerim Barkın Yüksel aldı.

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, aldıkları ödülün, özel bankacılık ve varlık yönetimi alanındaki stratejilerinin doğru ve başarılı olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Oral, “Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümle güçlendirdiğimiz çalışmalarımızla tüm müşteri gruplarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ödülü, 6 kıtadaki müşterilerimizin memnuniyetinde büyük pay sahibi olan 6 bine yakın çalışanımız adına aldık” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek gelir grubundaki müşterilerini Özel Bankacılık segmentinde konumlandıran ilk katılım bankası olan Kuveyt Türk, müşterilerine Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Grup Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor.