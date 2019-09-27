Kuveyt Türk uluslararası finans dünyasıyla buluştu

Kuveyt Türk, bankacılık ve finansal teknoloji alanında dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Sibos’a katıldı. Londra’da düzenlenen etkinlikte Kuveyt Türk, muhabir bankalarına ve uluslararası finans dünyasına, dış ticaret ve hazine başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Kuveyt Türk’ün yüzde yüz iştiraki olarak Almanya’da faaliyet gösteren KT Bank AG fuarda EUR Clearing ürününü tanıtırken, bankanın bir diğer iştiraki olan Architecht Teknoloji ise kendi yazılım ürünlerinin pazarlamasını gerçekleştirdi.

“Bankamızın uluslararası arenadaki algısını daha da güçlendirdik”

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, fuarın bankacılık alanındaki en prestijli organizasyonlardan biri olduğunu dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’de 30 yıldır faaliyetlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Muhabir bankalarımız aracılığıyla altı kıtanın 197 ülkesinde bankacılık müşterilerine kaliteli hizmet veriyoruz. Başta dış ticaret ve hazine ürünlerimiz olmak üzere, tüm uluslararası işlemlerimiz için yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla sağlıklı ilişki içinde olmaya ve yeni ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz. Sibos bize her yıl böyle bir imkanı sunarak bankamızın uluslararası arenadaki olumlu algısını daha da güçlendiriyor. Bu yıl hem ana ortağımız KFH hem de iki iştirakimiz olan KT Bank AG ve Architecht Teknoloji ile birlikte çok güçlü bir şekilde fuara katılım gösterdik. Bahreyn Şubemiz de fuarda önemli görevler üstlendi. Fuar öncesinde organize ettiğimiz toplantılarla 32 ülkeden 83 kuruluşla görüşme gerçekleştirdik. Etkinlik boyunca ayrıca çok sayıda kuruluşla tanışma imkanı bulduk. Yalnızca bankamızı değil, ülkemizi de Sibos’ta en iyi şekilde temsil ederek finans kuruluşlarına kaliteli bilgi akışı sağladık.”