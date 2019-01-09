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Kuveyt Türk, Şanghay Altın Borsası’nda

Kuveyt Türk, Çin’in Şanghay Altın Borsası’nın (Shanghai Gold Exchange, SGEI) 74 uluslararası üyesinden biri oldu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:23
Kuveyt Türk, Şanghay Altın Borsası’nda

Kuveyt Türk, Şanghay Altın Borsası’na Türkiye’den kabul edilen ilk kurum oldu. Kuveyt Türk, Çin’in Şanghay Altın Borsası’nın (Shanghai Gold Exchange, SGEI) 74 uluslararası üyesinden biri oldu. Kuveyt Türk, ilk fiziki işlemini yeni yılın ilk işlem günü olan 2 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak, “Bankamızın yıllık altın işlem hacminin yüzde 20’sini oluşturan uluslararası işlemlerimizin hacmini, bu üyelikle birlikte daha da yukarı seviyelere taşımayı hedefliyoruz” dedi. Albayrak, “Kuveyt Türk olarak 2018 yılında 450 milyon dolardan fazla altın ihracatı gerçekleştirdik bu üyelik ile 2019 yılında ülkemiz ihracat rakamlarına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:23
  1. Kuveyt Türk
  2. Şanghay Altın Borsası
  3. Şanghay Altın Borsası (Shanghai Gold Exchange
  4. SGEI)
  5. Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak

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