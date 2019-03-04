Kuveyt Türk, kaynak kodlarını tüm dünyaya açıyor

Kuveyt Türk, geliştirdiği projelerdeki kaynak kodların bir kısmını Açık Kaynak Kodlu Bankacılık ile açık kaynak ekosistemine sunuyor. Teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla öne çıkan Kuveyt Türk, Açık Kaynak Kodlu Bankacılık uygulamasıyla bir ilki daha hayata geçiriyor.

Ekosisteme katkı

Kodları GitHub üzerinden genel erişime açan Kuveyt Türk, bu uygulamayla hem kurum içi teknoloji kültürünü açık kaynak ekosistemine yakınlaştırıyor hem de geliştirdiği ürün ve teknolojilerle ekosisteme katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk BT Grup Müdürü Mücahit Gündebahar,Açık Kaynak Kodlu Bankacılık uygulamasıyla kaynak kodlara dünyanın herhangi bir yerinden erişilmesine, test edilmesine ve geliştirilmesine olanak sağladıklarını ifade etti.

Farklı ve yeni projeler

Gündebahar, “Web tabanlı BOA One platformumuzun kullanıcı arayüzünü herkese açıyoruz. Bu uygulamayla yeni insan kaynağı elde etme, farklı bakış açıları sağlama ve yeni projeler geliştirme gibi olanaklara da sahip olacağız” dedi.