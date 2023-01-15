Kuveyt Türk ‘İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ hizmetini dijitale taşıdı

Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağına alarak ilerleyen Kuveyt Türk, katılım finans alanında bir ilki hayata geçirerek İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemlerinin artık fiziki şubeye gitmeksizin online ortamda ‘internet şube’ üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Daha önce sadece fiziki şubeler aracılığıyla yapılabilen İhracat Bedeli Kabul Belgesi işlemleri, artık hem daha tasarruflu hem de daha hızlı ve kolay şekilde internet şube üzerinden de yapılabiliyor. Bu hizmet sayesinde Kuveyt Türk müşterileri, fiziki şubenin yanı sıra internet şube üzerinden İBKB düzenleyip listeleyebiliyor ve süreçleri dijital ortamdan takip edebiliyor.

Firmalar nasıl faydalanacak?

İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB), ihracat bedellerinin yurda getirildiğini ve İhracat Genelgesi’nde belirtilen oranda dövizin bankalar aracılığıyla Merkez Bankası’na satılmasını sağlayan bir belgedir. Firmalar, ilgili hizmetten yararlanırken TCMB’nin belirlemiş olduğu saatler aralığında ilan edilen kurlardan döviz satış işlemi gerçekleştirebiliyor. Kuveyt Türk, USD-EURO-GBP döviz cinslerinden İBKB oluşturma seçeneği de sunuyor. İnternet şube üzerinden gerçekleştirilebilen yeni hizmetle, yapılan İBKB işlemleri görüntülenebiliyor ve listelenebiliyor. İlgili hizmetten yararlanabilmek için firmaların gümrük beyannamesi oluşmuş ve hesaba ihracat bedelinin gelmiş olması gerekiyor. Hizmetten ihracat yapan tüm KOBİ, ticari ve kurumsal müşteriler yararlanabiliyor.