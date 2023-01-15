  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den müthiş başarı! Dev proje göz kamaştırıyor! Türkiye'nin büyük stratejisi rekorları kıracak

Solcu TİP’i algı! Yardım propagandasında sahtekarlık

İki arkadaş hurdadan bir günde 6.000 TL’lik altın elde ettiler. İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye'deki operasyon böyle engellenmiş! MİT MOSSAD ile resmen oynamış

Tarihi doğal gaz keşfi! Mısır açıklarında: Yeni bir doğal gaz rezervi bulundu! Doğu Akdeniz'de bir ilk olacak!

Sosyal medyada gündem oldu! Zafer Şahin'den Özgür Demirtaş'a kapak

Oda TV ve Soner Yalçın neler yapmış neler! İBB kaynaklarıyla gazeteci satın alma operasyonu

Türkiye için bir ilk olacak! Göreve başlıyor

Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi

HDP masada 7. ortak olmadığını kanıtlamak adına oyun içinde oyun kuruyor!
Ekonomi Kuveyt Türk ‘İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ hizmetini dijitale taşıdı
Ekonomi

Kuveyt Türk ‘İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ hizmetini dijitale taşıdı

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 22:38:00 -
Kuveyt Türk ‘İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ hizmetini dijitale taşıdı

Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağına alarak ilerleyen Kuveyt Türk, katılım finans alanında bir ilki hayata geçirerek İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemlerinin artık fiziki şubeye gitmeksizin online ortamda ‘internet şube’ üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Daha önce sadece fiziki şubeler aracılığıyla yapılabilen İhracat Bedeli Kabul Belgesi işlemleri, artık hem daha tasarruflu hem de daha hızlı ve kolay şekilde internet şube üzerinden de yapılabiliyor. Bu hizmet sayesinde Kuveyt Türk müşterileri, fiziki şubenin yanı sıra internet şube üzerinden İBKB düzenleyip listeleyebiliyor ve süreçleri dijital ortamdan takip edebiliyor.

Firmalar nasıl faydalanacak?

İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB), ihracat bedellerinin yurda getirildiğini ve İhracat Genelgesi’nde belirtilen oranda dövizin bankalar aracılığıyla Merkez Bankası’na satılmasını sağlayan bir belgedir. Firmalar, ilgili hizmetten yararlanırken TCMB’nin belirlemiş olduğu saatler aralığında ilan edilen kurlardan döviz satış işlemi gerçekleştirebiliyor. Kuveyt Türk, USD-EURO-GBP döviz cinslerinden İBKB oluşturma seçeneği de sunuyor. İnternet şube üzerinden gerçekleştirilebilen yeni hizmetle, yapılan İBKB işlemleri görüntülenebiliyor ve listelenebiliyor. İlgili hizmetten yararlanabilmek için firmaların gümrük beyannamesi oluşmuş ve hesaba ihracat bedelinin gelmiş olması gerekiyor. Hizmetten ihracat yapan tüm KOBİ, ticari ve kurumsal müşteriler yararlanabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23