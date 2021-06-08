Kuveyt Türk FCI’ya üye oldu

Katılım bankası Kuveyt Türk, önemli bir hamle daha yaptı. Banka, 90’ı aşkın ülkede 400’e yakın üyesi bulunan Factors Chain International’ın (FCI) ağına dahil oldu. Böylece bankanın ihracatçı firmalara yeni bir ürün daha sunmasının yolu açıldı. ‘Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı’ isimli ürün devreye girecek. Kuveyt Türk, ürün sayesinde mal mukabili ihracat yapan müşterilerinin alacaklarına garanti verecek. Müşterilerine tahsilat hizmeti sağlayacak. Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, şunları kaydetti: “İhracatçılarımızın yurt dışı alacaklarını garanti altına almamızı ve tahsilat hizmeti vermemizi sağlayacak FCI üyeliğimizle bir kez daha firmalarımızın yanlarında olduğumuzu göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de bir ilke imza atarak bu işlemleri ülkemizde faizsiz finans esaslarına uygun olarak yapan ilk katılım finans kuruluşu olmamız da ihracatçılarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi. Yeni ürün ve hizmetler geliştirerek ihracatçılarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz.”