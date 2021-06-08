  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması
Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor!
Benzin ve motorinde yeni düzenleme
Beşiktaş'tan Serdar Dursun bombası
Ekonomi Kuveyt Türk FCI’ya üye oldu
Ekonomi

Kuveyt Türk FCI’ya üye oldu

Kuveyt Türk, vadeli ihracatı teşvik eden ve global ticareti arttırmayı odağa alan Factors Chain International’a (FCI) üye oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:51:00 -
Kuveyt Türk FCI’ya üye oldu

Katılım bankası Kuveyt Türk, önemli bir hamle daha yaptı. Banka, 90’ı aşkın ülkede 400’e yakın üyesi bulunan Factors Chain International’ın (FCI) ağına dahil oldu. Böylece bankanın ihracatçı firmalara yeni bir ürün daha sunmasının yolu açıldı. ‘Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı’ isimli ürün devreye girecek. Kuveyt Türk, ürün sayesinde mal mukabili ihracat yapan müşterilerinin alacaklarına garanti verecek. Müşterilerine tahsilat hizmeti sağlayacak. Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, şunları kaydetti: “İhracatçılarımızın yurt dışı alacaklarını garanti altına almamızı ve tahsilat hizmeti vermemizi sağlayacak FCI üyeliğimizle bir kez daha firmalarımızın yanlarında olduğumuzu göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de bir ilke imza atarak bu işlemleri ülkemizde faizsiz finans esaslarına uygun olarak yapan ilk katılım finans kuruluşu olmamız da ihracatçılarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi. Yeni ürün ve hizmetler geliştirerek ihracatçılarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay