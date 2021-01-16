Kuveyt Türk, ‘Çatı GES’e destek verecek

Çatı güneş enerjisi santrali (Çatı GES) alanında yapılan protokolle ilgili Enerji Verimliliği Haftası’nda düzenlenen etkinlikte, imzalar Kuveyt Türk Gaziantep Bölge Müdürü Murat Birben ve Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş tarafından atıldı.

Uygun koşullarda finansman

Çatı GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokolle, öz tüketim amaçlı kurulacak Çatı GES’ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara Kuveyt Türk tarafından uygun koşullarda finansman desteğinde bulunulacak. Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın çok önemli olduğunu bildirdi. Banka olarak uygun finansman koşullarıyla, yenilenebilir enerji kaynakları arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen firmaların yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Delipoyraz, “Sektörün tecrübeli firmalarından Generalsolar ile yaptığımız iş birliği sayesinde yenilenebilir enerji alanında daha fazla şirkete destek verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kolayca ulaşılabilecekler

Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş ise iş birliği protokolü sayesinde yatırımcıların hem Çatı GES projeleri için uygun finansmana kolayca ulaşabileceğini hem de güneş enerjisi yatırımlarıyla ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunulacağını anlattı.