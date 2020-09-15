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Ekonomi Kuveyt Türk, "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde
Ekonomi

Kuveyt Türk, "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir: - "Son 3 yıldır Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer almamızın ardından bu yıl da Avrupa'nın En İyi İşverenleri arasına girmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Marka ve insanı birbirine bağlayan asıl gücün ortak değerler olduğuna inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:09:18 -
Kuveyt Türk, "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan "Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2020" listesine girdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Önce insan-önce çalışan" anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, 6 bine yakın çalışanının "İyi ki Kuveyt Türklüyüm" demesini sağlayan insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk, hayata geçirdiği uygulamalar neticesinde bir başarıya daha imza atarak Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan "Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2020" listesine girdi.

Listenin en önemli kategorilerinden biri olan, 500 ve üzeri çalışana sahip şirketlerin bulunduğu büyük şirketler kategorisinde, 30 şirket arasında en fazla çalışan sayısıyla yer alan Kuveyt Türk, bu başarısıyla Türkiye'den listeye giren ilk finans kuruluşu olurken, Avrupa'da ise İslami finans alanında listeye adını yazdıran ilk banka olma başarısını gösterdi.


- "Marka ve insanı birbirine bağlayan asıl güç ortak değerler"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, son 3 yıldır "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer almalarının ardından bu yıl da "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" arasına girmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Demir, "Marka ve insanı birbirine bağlayan asıl gücün ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımıza en iyi iş yeri deneyimi sunmaya odaklanarak iş sonuçlarından performansa, eğitim-gelişimden gönüllülüğe, fiziksel ortamımızdan kurum kültürümüze kadar çalışanlarımızın hayatını etkileyen tüm konuları 'iyi ki' şemsiyesi altında topluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önce insan-önce çalışan" diyerek çıktıkları yolda sektördeki öncü uygulamalarla her geçen gün daha iyisini hedeflediklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu yıl pandemiden dolayı olağanüstü bir süreci tecrübe ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte 'önce sağlık' diyerek hem genel müdürlük binalarımızda hem de şubelerimizde evden çalışma ve dönüşümlü çalışma modellerini en hızlı uygulayan kurumlardan biri olduk. Dijital altyapımızın sağlam olması bu süreci hepimiz için kolaylaştırdı. Bu dönemde de verim ve motivasyonumuzu koruyarak ödüllere layık uygulamalarımızı sürdürdük. Geçen ay bankacılık okulumuz, büyük bir başarıya imza atarak Brandon Hall Grup'tan 4'ü altın olmak üzere 10 farklı ödülle dönerken, iç iletişim uygulamalarımız ve Sepetim de Stevie Awards'tan çifte ödülle döndü.

İş hayatında birçok ödül alabilirsiniz. Makamlar gibi ödüller de gelip geçicidir. Kalıcı olan, çalışanların keyifle gelip çalıştıkları bir iş ortamı ve kendilerine değer katan bir iş kültürü oluşturmaktır. Tüm insan kaynakları süreçlerimizi, çalışanlarımızın 'İyi ki Kuveyt Türklüyüm' demeye devam edecekleri şekilde tasarlamayı sürdüreceğiz."

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