Kuveyt Türk 2018'de 870 milyon lira net kara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk net karını bir önceki yıla göre yüzde 29,1 artırarak 870 milyon liraya yükseltti.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, bankanın toplam aktifleri 74 milyar 232 milyon lira, öz varlıkları ise 5 milyar 439 milyon lira büyüklüğe ulaştı.

2018 yıl sonu itibarıyla Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü, 2017 yıl sonuna göre yüzde 35,5 artışla 53 milyar 986 milyon lira olurken, kullandırılan fon büyüklüğü yüzde 20,8 artışla 45 milyar 865 milyon liraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, aktif büyüklük açısından katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını belirtti.

Uyan, "Başarılı bir yılı geride bırakırken 2019 yılına da hızlı bir başlangıç yaptık. İhracatçılarımızı desteklemek ve ülkemizin döviz girdisini artırmak amacıyla İhracat Finansman Destek paketini hazırladık. İhracatta kar oranlarını düşürdük, vadeleri uzattık." ifadelerini kullandı.

Hedefleri doğrultusunda başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydeden Uyan, "Özellikle kur hareketliliğinin arttığı 2018 yılında güçlü sermaye yapımız ve dinamik yönetim anlayışımızla büyümemizi sürdürmek bankamız adına sevindirici bir gelişme oldu." değerlendirmesinde bulundu. 2019 yılına aynı hızla başladıklarını ve ocak ayında ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla İhracat Destek Paketini açıkladıklarını belirten Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yılla birlikte ihracatçılarımızı destekleyen ve ülkemizin döviz girdisini artıracak bir paket hazırladık. Paket kapsamında, ihracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla ilk 6 ay ödemesiz ve 30 eşit taksitte ödenecek şekilde toplamda 36 ay vadeli fon kullandırarak ihracatçımızın yanında oluyoruz. Fonlarımızı avroda aylık 0,34, dolarda ise aylık 0,48 kar oranlarıyla kullandırıyoruz.Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle KOBİ ve ticari müşterilerine birçok kolaylık ve özel fırsatlar sunuyoruz. Online Tedarikçi Finansmanı ile tedarikçilere fatura vadesinden önce tahsilat imkanı, alıcıya da esnek ödeme avantajı sağlıyoruz. Katılım bankacılığı alanında bir ilk olan Online Tedarikçi Finansmanı ile reel ekonomiyi doğrudan finanse ederek işletmelerin zor durumda kalmadan üretim faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlıyoruz."





- "Mega projelere ve yenilenebilir enerjiye desteğimizi artırdık"





Kuveyt Türk'ün KOBİ ve ticari müşterilerine kolay ve hızlı finansman sağlayan bir diğer ürününün Online Finansman olduğunu belirten Uyan, "Müşterilerimiz Online Finansman yöntemiyle şubeye gitmeden internet veya mobil şubeden finansman kullanabiliyor. İç piyasa işlemleri yapan tüm işletmelere destek olmayı amaçladığımız ürünle, iki ay ödemesiz dönem ve 24 aya varan esnek ödeme planı ve komisyon oranlarımızla ciddi bir avantaj sunuyoruz." dedi.

Uyan, Türkiye'de hayata geçirilen mega projelere ve yenilenebilir enerji alanına sağladıkları finansman desteğini 2018'de artırdıklarını belirtti.

Uyan, "Çanakkale 1915 Köprü Projesi’ne 200 milyon avro, Niğde - Ankara Otoyol Projesi'ne ise 100 milyon avro ile katılım sağladık. Kamu - Özel Sektör Ortaklığı projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da aktif olarak yer aldık." değerlendirmesinde bulundu. 2018 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji alanına sağladıkları toplam finansal desteğin 700 milyon dolara yaklaştığını kaydeden Uyan, 2019 yılında da başta yenilenebilir enerji olmak üzere bu alanlardaki finansman desteklerinin süreceğini belirtti.

Türkiye'nin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olarak yazılım ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Uyan şunlara dikkati çekti:

"Ar-Ge merkezlerimizde ürüne dönen birçok projeyi 2015 yılında kurduğumuz Architecht isimli teknoloji şirketiyle satışa sunuyoruz. Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarından biri olarak konumlandırdığımız Architecht, Kuveyt merkezli bankacılık sistemleri satan yazılım firması ITS ile anlaştı. Şube otomasyon sisteminden mobil şubeye, ATM'den operasyon merkezine kadar tüm işlemlerin teknolojisini ihraç ettik. ITS firması üzerinden 20'ye yakın ülkede 60'tan fazla bankada Kuveyt Türk'ün geliştirmiş olduğu BOA Bankacılık Platformu kullanılacak. Üç yılın sonunda yaklaşık 120 milyon liralık yazılım ihracatı gerçekleştirmiş olacağız. 2019'daki en önemli konularımızdan birini de bu alan oluşturuyor."