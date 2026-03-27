Kuveyt semalarında sıcak saatler: Füze ve İHA saldırıları engelleniyor

Kuveyt ordusunun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmede, ülkenin savunma hattının teyakkuza geçtiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, hava savunma bataryalarının "düşman" unsurları tarafından gerçekleştirilen füze ve İHA saldırılarını hedefine ulaşmadan imha ettiği belirtildi.

PATLAMA SESLERİNİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Bölge genelinde yankılanan şiddetli patlama sesleri üzerine ordu kanadından detaylı bir açıklama geldi. Seslerin, Kuveyt hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırı girişimlerini havada önlemesinden kaynaklandığı, sistemlerin aktif bir şekilde müdahaleyi sürdürdüğü kaydedildi.

VATANDAŞLARA GÜVENLİK UYARISI

Operasyonun devam ettiği süreçte sivil halkın güvenliği için kritik bir çağrı yapıldı. Ordu yetkilileri, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini vurgulayarak, yalnızca yetkili makamlar tarafından yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına riayet edilmesini istedi.