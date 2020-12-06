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Aktüel Kuveyt milletvekili seçimlerinde kadın adaylar meclis dışında kaldı
Aktüel

Kuveyt milletvekili seçimlerinde kadın adaylar meclis dışında kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:19:37 -
Kuveyt milletvekili seçimlerinde kadın adaylar meclis dışında kaldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te dün gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde Ulusal Meclis'e 31 yeni ismin katıldığı, kadın adayların ise seçim yarışını kazanamadığı belirtildi.

Kuveyt devlet televizyonunun haberine göre, bölge komiteleri milletvekili seçiminin resmi ve kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 50 sandalyeli Kuveyt Ulusal Meclisi'ne 31 yeni vekil katılırken, Meclis'te bu dönem kadın adayların seçimi kazanamaması dikkati çekti.

Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) bağlı İslami Anayasal Hareketin (Hadas) 3 sandalye kazandığı seçimlerde İslami Selefi Birlik ise ikinci kez milletvekili çıkaramadı.

Ülkenin nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Şiiler, bir önceki dönemdeki sandalye sayısını korurken, yalnızca milletvekili isimlerinde değişiklik oldu.

Kuveyt milletvekili seçimlerinde 28'i kadın 326 aday yarıştı. Kayıtlı 567 bin 694 seçmenin bulunduğu ülkede, her birinden onar milletvekili çıkan 5 seçim bölgesi mevcut.

Seçim işlemleri, Sağlık Bakanlığının yönetmeliği doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yürütüldü.

Ülkede 2016 yılında yapılan seçimlerde 1 kadın milletvekili Meclis'e girerken, 2009 da ise 4 kadın milletvekili seçimi kazanmıştı.

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