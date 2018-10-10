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Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el Ganim: Türkiye'ye savaş açanlar...

Kuveyt gazeteleri Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim'in Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerine ilk sayfalarında yer verdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 21:30
Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el Ganim: Türkiye'ye savaş açanlar...

Kuveyt gazeteleri, Meclis Başkanı Ganim'in "Türkiye ekonomisini hedef alan planların başarıya ulaşamayacağı" yönündeki açıklamalarını okuyucularına ilk sayfalarından duyurdu.

"Türkiye muz cumhuriyeti değildir"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden "Er-Ray" haberi "Ganim: Türkiye muz cumhuriyeti değildir ve krizi aşacaktır." başlığıyla verirken, "Es-Siyase" gazetesi de "Ganim: Türkiye'ye karşı ekonomik savaş açanlar başarılı olmayacak." başlığını kullandı.

"En-Nehar" gazetesi ise haberi yine ilk sayfadan "Ganim: Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Ekonomik savaş isteyenler başarılı olamayacak." başlığıyla yayınladı.

"Savaş açanlara şunu söylüyoruz: Başaramayacaksınız!"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ev sahipliğinde dün Antalya'da düzenlenen Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı'nda konuşan Kuveyt Meclis Başkanı Ganim, "Alenen Türkiye'yi hedef almaktan bahseden ve Türkiye'ye belirli şartları dayatmak isteyenler var. Türkiye'ye karşı ekonomik savaş müjdesi verenlere, mali çöküş yaşamasını arzulayanlara şunu söylüyoruz: Başaramayacaksınız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Ganim ayrıca Türk yönetimi ve halkının karşılaştıkları tüm ekonomik sorunları aşabileceğini dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 21:30
  1. Antalya
  2. Merzuk el-Ganim
  3. Kuveyt

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