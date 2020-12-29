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Aktüel Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor
Aktüel

Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-29 02:38:52 -
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor

KUVEYT (AA) - Kuveyt, yeni tip koronvirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla mücadele kapsamında kapattığı sınırlarının yeniden açılması kararını duyurdu.

Kuveyt hükümeti haftalık bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, hava yolu seferlerinin cuma günü yeniden başlayacağı ancak kara ve deniz sınırlarının cumartesiden itibaren saat 09.00 ile 15.00 arası açık tutulacağı belirtildi.

Kararın Sağlık Bakanı Basil es-Sabah'ın ülkede mutasyona uğramış yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığına ilişkin yaptığı sunumun ardından alındığı kaydedildi.

Öte yandan resmi verilerde, ilk ortaya çıktığı günden bu yana ülkede Kovid-19 kaynaklı 931 kişinin yaşamını yitirdiği, vaka sayısının 149 bin 653 olduğu, bunlardan 145 bin 579 kişinin iyileştiği belirtiliyor.

Kuveyt, 21 Aralık'ta İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla mücadele kapsamında Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda ticari uçuşların askıya alındığını, kara ve deniz sınırlarının geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

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