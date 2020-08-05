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Kuveyt Kızılayından Lübnan halkına destek için "Seninleyiz Lübnan" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:04:59 -
Kuveyt Kızılayından Lübnan halkına destek için "Seninleyiz Lübnan" kampanyası

KUVEYT (AA) - Kuveyt Kızılayı, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonrası Lübnan halkına destek için "Seninleyiz Lübnan" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

Kuveyt Kızılayı Başkan Yardımcısı Enver el-Hasavi, yaptığı basın açıklamasında, Beyrut'a tıbbi malzeme, 5 ambulans ve 5 bin boş kan torbası göndereceklerini belirtti.

Bugün Beyrut'a ulaşacak Kızılay gönüllülerinin şehre gönderilmesi gereken acil ihtiyaçları rapor edeceğini aktaran Hasavi, "Lübnan'daki kardeşlerimize ihtiyaç duydukları tüm tıbbi malzemeler ulaştırılacak." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin yaralandığını bildirmişti.

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