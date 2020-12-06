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Aktüel Kuveyt gazetesi: Körfez krizinin çözümüne yönelik uzlaşı Bahreyn'deki KİK Zirvesi'nde gerçekleşecek
Aktüel

Kuveyt gazetesi: Körfez krizinin çözümüne yönelik uzlaşı Bahreyn'deki KİK Zirvesi'nde gerçekleşecek

Yeniakit Publisher
2020-12-06 17:01:01 -
Kuveyt gazetesi: Körfez krizinin çözümüne yönelik uzlaşı Bahreyn'deki KİK Zirvesi'nde gerçekleşecek

DOHA (AA) - Körfez krizinin çözümüne yönelik uzlaşının, bu ay Bahreyn'de yapılması planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde gerçekleşeceği belirtildi.

Kuveyt'in önde gelen gazetelerinden "Er-Ray", diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, "anlaşmazlık sayfasının kapanacağını" yazdı.

Kriz sürecinde öne sürülen talepler, şartlar ve anlaşmazlıkların özel Körfez komitelerinde konuşulacağını aktaran gazete, bunun kesin çözüme ulaşma çabaları kapsamında atılacak adımlar olduğunu kaydetti.

Haberde, Körfez krizinin çözümüne yönelik uzlaşının, bu ay Bahreyn'de yapılması planlanan KİK Zirvesi'nde gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

- Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık Çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı açıklanmıştı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah ise önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.


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