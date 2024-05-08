  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa’ya gönderdiği sır gibi saklanan mektup ortaya çıktı! O kütüphanede saklanıyordu...

İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar! İniş takımı açılmadı

Örneği yok sanarsınız ama var! Dhkpc’yi-Deniz’i Övenler ‘Aydınlar Öldürüldü’ diyemez!

Amaç: CHP’li belediyelerin israflarını perdelemek! ‘Yalanın Sözcüsü’nden bir algı operasyonu daha

Korkunç anlar: Antalya'da camiyi yılanlar bastı!

Evrim safsatası cunta dayatması

Sosyal medya soytarısını rezil eden çocuk viral oldu! Hükümet düşmanlığı yapan kadın ağzının payını aldı

Cem Garipoğlu'nun elindeki mor lekelerin sırrı ortaya çıktı! Meğer o lekeler…

CHP’den bir liyakat örneği daha! Belediye başkan yardımcılarından biri kayınbiraderi biri bacanağı

Fransa’da lise öğrencilerinin aldığı karar “Gazze'de ateşkes sağlanana kadar derslere girmeyeceğiz.”
Gündem Kuveyt Emiri'nden Erdoğan'a teşekkür
Gündem

Kuveyt Emiri'nden Erdoğan'a teşekkür

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:27:00 -
Kuveyt Emiri'nden Erdoğan'a teşekkür

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara ziyaretinde kendisine sunulan 'Devlet Nişanı' için teşekkürlerini iletti.

Kuveyt resmi ajansına (KUNA) göre Sabah, Erdoğan'a gönderdiği telgrafta, "Türkiye'den ayrılırken mutluluk duyuyoruz. İki dost ülke ve halkları arasındaki yakın tarihi bağların derinliğini ve sağlam dostluğunu yansıtan, bizlerin ve beraberimizdeki heyet üyelerinin gördüğü güzel karşılama ve konukseverlik için Erdoğan'a şükranlarımızı sunmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Emiri Sabah, Ankara ziyaretinin "iki dost ülke arasında, ortak hedeflere ve karşılıklı çıkarlara dayanan, halkların umut ve isteklerini karşılayacak şekilde tüm alanlarda yapıcı işbirliği umutlarını artırdığını" vurguladı.

Kendisini "Devlet Nişanı" ile ödüllendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "en derin teşekkürlerini" ileten ve gurur duyduğunu aktaran Kuveyt Emiri, Erdoğan'ın bu girişiminin "iki dost ülke arasındaki ortaklık ve dostluk ilişkilerinin derinliğini yansıttığını" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmüş, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah'a Devlet Nişanı tevcih etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23