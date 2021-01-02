Kuveyt Emiri Sabah, Körfez Zirvesi öncesi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye mektup gönderdi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesine günler Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye bir mektup gönderdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emir Şeyh Nevvaf, Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah aracılığıyla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye yazılı bir mesaj gönderdi.

Mesajda, bölgesel ve uluslararası ilişkilere destek yollarının ele alındığı belirtilirken, ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt Emiri, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başkent Riyad'da düzenlenecek zirve öncesi Mısır gibi Körfez krizinin tarafı olan diğer ülkelerin liderlerine de birer mektup göndermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı, üç gün önce başladığı Körfez turu kapsamında, Katar Emiri, Umman Sultanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Emiri, Bahreyn Kralı ve Suudi Arabistan Kralı'na, Kuveyt Emiri'nin mesajlarını iletmişti.

KİK Zirvesi'nde yaklaşık üç buçuk yıldır devam eden Körfez krizinin çözümüne yönelik olumlu gelişmeler kaydedilmesi bekleniyor.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt de krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların krizin çözümü yolunda nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.