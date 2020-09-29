Kuveyt Emiri öldü mü? Flaş açıklama
Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kuveyt devlet televizyonu, 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ne olmuştu?
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü iddia edilmişti. Kuveyt hükümeti, Sabah'ın öldüğü yönünde sosyal medyada yer alan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirerek resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısı yapmıştı.
Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, konuya ilişkin iddiaların ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve sosyal medyada çıkan şeylere itibar etmemeye çağırmıştı.
Sosyal paylaşım sitelerinde, 91 yaşında olan Kuveyt Emiri Sabah'ın yaşamını yitirdiğine ilişkin paylaşımlar yapılmıştı.
14 Eylül tarihinde Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise Emir Sabah'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edilmişti.
19 Temmuz'da başarılı bir ameliyat geçiren Emir Sabah, 23 Temmuz'da tedavisinin tamamlanması için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmişti.