Kuveyt, ağır saldırı altında
Dünya

Kuveyt, ağır saldırı altında

Kuveyt, ağır saldırı altında

Kuveyt Maliye Bakanlığı, başkentte bulunan Bakanlıklar Kompleksi’nin İran tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında hasar aldığını açıkladı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kuveyt’te gerilim, devlet kurumlarını doğrudan etkileyen yeni bir saldırıyla daha tırmandı. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkentte yer alan Bakanlıklar Kompleksi binasının insansız hava aracıyla hedef alındığı belirtildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, Kuveyt Maliye Bakanlığının dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Saldırının bakanlık binasında büyük çaplı hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlıklar Kompleksi binası, 4 Nisan 2026 Cumartesi akşamı İran'ın menfur saldırısı sonucunda bir İHA tarafından hedef alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Alınan tedbirler kapsamında Bakanlıklar Kompleksi çalışanlarının 5 Nisan Pazar günü uzaktan çalışma yoluyla faaliyet yürüteceği belirtilen açıklamada, söz konusu gün randevusu olan vatandaşların kabulünün ertelendiği duyuruldu.

