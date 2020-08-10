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Dünya

Kuveyt, 500 binden fazla kişiyi sınır dışı edecek

Kuveyt hükümeti, işgücü piyasasındaki dengesizliğin giderilmesi amacıyla yarım milyondan fazla kişiyi sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 07:54:00 - 2020-08-10 07:55:37
Kuveyt, 500 binden fazla kişiyi sınır dışı edecek

Kuveyt hükümetinin kısa vadeli çözüm olarak, işgücü piyasasındaki dengesizliğin giderilmesi amacıyla yarım milyondan fazla kişiyi sınır dışı etmeye hazırlandığı bildirildi.

Kuveyt Parlamentosu'nda İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonunda yabancı işçi istihdamına ilişkin bir sunum yapan Kuveyt Ekonomi Bakanı Meryem el-Akil, kısa vadeli çözüm olarak ülkede ikamet eden 360 bin yabancı işçinin sınır dışı edilmesinin planlandığını dile getirdi.

"Dijital dönüşüm planlanıyor"

Akil'in açıkladığı 360 bin işçiden 120 bin kişinin yasadışı, 150 bin işçinin 60 yaş üstü ya da kronik hasta, 90 bin kişinin ise eğitimsiz ve vasıfsız işçilerden oluştuğu kaydedildi.

Orta ve uzun ölçekli çözüm kapsamında hazırlanan planı da açıklayan Akil, özel ve kamuda teknolojik hizmetleri verebilecek bir görevlendirmeye gidileceğini, dijital bir dönüşüm planlandığını belirtti.

Özel sektörden de 160 bin kişilik istihdam kaldırılacak

Ayrıca, özel sektörde sekreterlik, muhasebe, idari, hukuk, bilgisayar, inşaat ve makine mühendisliği mesleklerinde 160.000 iş istihdamının kademeli olarak ortadan kaldırılmasının teşvik edileceğini aktaran Akil böylece devlet sektörüne akışın da azaltılmasının planlandığını vurguladı.

Düzenleme için takvim belirlenmeli

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu Başkanı Milletvekili Halil Al-Salih ise, komisyonun hükümeti demografik yapının düzenlenmesi için bir takvim belirlemesini ve bu vizyonun uygulanması için gerekli yasaları sunmasını istediğini dile getirdi.

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