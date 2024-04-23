  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua
Medya

Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua

Yeniakit Publisher
2024-04-23 12:32:00 - 2024-04-23 12:34:50
Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua

Türkiye’yi Kuzey Kore gibi tek ideoloji bataklığına sürüklemek isteyen laikçilerin bayrak taşıyanı Sözcü, kemalist olmayan milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına nefret kustu.

 yeniakit.com.tr 

AK Parti’yi devirip CHP’yi iktidara getirmek uğruna kemalistlere “Mustafa Kemal’in itleri” diyen ve Mustafa Kemal’e “p..venk” diye küfredenlerle yol yürüyen CHP’nin arka bahçesi Sözcü, çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan'da nefret dilini kullanarak beddua seansı düzenledi. Kutuplaşmayı zirveye çıkaran gazeteye tepki yağdı.

Devrim Yasaları ile Müslüman Türk milletinin bin yıldır devam eden sosyal, siyasal ve kültürel yapısının üzerinden dozer gibi geçen kemalizm, İslam’sız seküler bir yaşantıyı milyonlarca insana dayattı, kimseye tercih hakkı bırakmadı. Demokrasiyi savundukları yalanıyla insanların beynini yıkayan Kemalistlere karşı doğal bir tepki gelişti ve milyonlarla ifade edilen büyük çoğunluk anti kemalist bir zihniyete sahip oldu.

Sözcü kudurdu

Kemalistlerin medya organlarından Sözcü, demokrasiyi gerçekte umursamadıklarını ve herkesi tek ideoloji altında toplamak istediklerini gözler önüne seren mide bulandırıcı bir manşet attı.

23 Nisan dolayısıyla Mustafa Kemal’e yazılmış bir şiiri manşete taşıyan Sözcü, Kuzey Kore gibi bir Türkiye görmek istediklerini adeta ortaya koydu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manşette kemalist olmayan yığınlara hakaret edildi, FETÖ’cülerden alışık olduğumuz beddualar havada uçuştu.

Bu arada Sözcü’nün eski sahibi Burak Akbay FETÖ firarisi olarak yurt dışında yaşıyor.

Alın size 'Mustafa Kemal'in partisiyiz' diyen CHP'nin ortağı... DEM Partili vekilin evinde terörist yakalandı
Alın size 'Mustafa Kemal'in partisiyiz' diyen CHP'nin ortağı... DEM Partili vekilin evinde terörist yakalandı

Gündem

Alın size 'Mustafa Kemal'in partisiyiz' diyen CHP'nin ortağı... DEM Partili vekilin evinde terörist yakalandı

Her sıkıştıklarında Anıtkabir’e koşuyorlar! Torpil salgınını da anlattınız mı Mustafa Kemal’e?
Her sıkıştıklarında Anıtkabir’e koşuyorlar! Torpil salgınını da anlattınız mı Mustafa Kemal’e?

Gündem

Her sıkıştıklarında Anıtkabir’e koşuyorlar! Torpil salgınını da anlattınız mı Mustafa Kemal’e?

İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür
İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür

Gündem

İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür

Ali Koç Mustafa Kemal ile uğraşacağına bunlarla ilgilense! Fenerbahçe’de Becao skandalı
Ali Koç Mustafa Kemal ile uğraşacağına bunlarla ilgilense! Fenerbahçe’de Becao skandalı

Spor

Ali Koç Mustafa Kemal ile uğraşacağına bunlarla ilgilense! Fenerbahçe’de Becao skandalı

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

A g

İnşallah kahrolsunlar Mustafa Kemal'in İT leri diyen PKK lilarla ortaklık eden istiklal marşını soyleyemeyenlerle ortak olan sözde Atatürkçüler sözcüleri kahrolsun insallah

eee ne diyelim

secimler bitti demokrası kazandı farklı sekilde sırada bu gazeteler var sıra onların her sey sırasıyla değilmi oy atan sağ yada muhafazakar kesim ne düşünüyor acaba ::))
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23