Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua

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AK Parti’yi devirip CHP’yi iktidara getirmek uğruna kemalistlere “Mustafa Kemal’in itleri” diyen ve Mustafa Kemal’e “p..venk” diye küfredenlerle yol yürüyen CHP’nin arka bahçesi Sözcü, çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan'da nefret dilini kullanarak beddua seansı düzenledi. Kutuplaşmayı zirveye çıkaran gazeteye tepki yağdı.

Devrim Yasaları ile Müslüman Türk milletinin bin yıldır devam eden sosyal, siyasal ve kültürel yapısının üzerinden dozer gibi geçen kemalizm, İslam’sız seküler bir yaşantıyı milyonlarca insana dayattı, kimseye tercih hakkı bırakmadı. Demokrasiyi savundukları yalanıyla insanların beynini yıkayan Kemalistlere karşı doğal bir tepki gelişti ve milyonlarla ifade edilen büyük çoğunluk anti kemalist bir zihniyete sahip oldu.

Sözcü kudurdu

Kemalistlerin medya organlarından Sözcü, demokrasiyi gerçekte umursamadıklarını ve herkesi tek ideoloji altında toplamak istediklerini gözler önüne seren mide bulandırıcı bir manşet attı.

23 Nisan dolayısıyla Mustafa Kemal’e yazılmış bir şiiri manşete taşıyan Sözcü, Kuzey Kore gibi bir Türkiye görmek istediklerini adeta ortaya koydu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manşette kemalist olmayan yığınlara hakaret edildi, FETÖ’cülerden alışık olduğumuz beddualar havada uçuştu.

Bu arada Sözcü’nün eski sahibi Burak Akbay FETÖ firarisi olarak yurt dışında yaşıyor.