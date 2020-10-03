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Yaşam Kütüphaneden alınan iki kitap 48 yıl sonra iade edildi! Cezası büyüktü
Yaşam

Kütüphaneden alınan iki kitap 48 yıl sonra iade edildi! Cezası büyüktü

Birleşik Krallık'taki Hampshire'da yer alan kütüphanede iki kitap, ödünç alındıktan neredeyse yarım yüzyıl sonra iade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:29:00 -
Kütüphaneden alınan iki kitap 48 yıl sonra iade edildi! Cezası büyüktü

Bir Lokomotif Thomas (Thomas the Tank Engine) kitabı ve Renklerle Öğrenmek (Learning in Colour) serisinden bir eser, 48 yıl sonra ödünç alındıkları kütüphaneye postayla gönderildi.

Yalnızca "Andy" ismiyle imzalanarak iadelere iliştirilen notta, "1972'de çocukken Basingstoke'tan taşındıklarında" kitaplar iade edilmediği için özür dileniyor.

Notu yazan kişi, "Bu kitapların geç iadesi için özürlerimi lütfen kabul edin" ifadesini kullanmış.

Yapılan geri iadenin "düşünceli bir jest" olduğunu belirten Hampshire Belediye Meclisi, gecikme bedeli talep edilmeyeceğini de açıkladı.

Kitapların gecikme bedeli, mevcut cezai bedelden hesaplandığında yaklaşık 8 bin poundu (yaklaşık 80 bin TL) bulacaktı.

Diğer taraftan küresel koronavirüs salgını nedeniyle süresi geçmiş kitapların para cezaları Nisan'dan beri dondurulmuş durumda.

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