Ramazan Ayı ve oruç ibadeti ile ilgili fıkhi hükümler her zaman merak konusu olmuştur. Oruç ibadetini gerçekleştirdiğimiz şu günlerde, farklı coğrafi bölgelerde yaşayan Müslümanların durumları merak ediliyor. Bunların başında ise kutup bölgelerinde nasıl oruç tutulacağı yer alıyor. Peki, Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur?

KUTUP BÖLGELERİNDE NASIL ORUÇ TUTULUR?

Namaz ve oruç gibi vakte bağlı ibadetlerin vakitlerinin tamamının veya bir kısmının teşekkül etmediği kutup bölgelerinde bu ibadetler, vakitlerin normal teşekkül ettiği en yakın bölgenin vakitleri veya diğer şer’î kıstaslar dikkate alınarak takdir yoluyla edâ edilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 18-23). Hz. Peygamber kıyamet yaklaştığında günlerin uzayacağını, bir günün bir yıl, bir günün bir ay, bir günün bir hafta kadar süreceğini söyledikten sonra o günlerde namazların takdir edilerek yani kıyaslamalar ve ölçümlerle vakitleri öngörüp/belirleyip buna göre kılınacağını bildirmiştir (Ebû Dâvûd, Melâhim, 14).