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Gündem Kutu Kola (Kemal Kılıçdaroğlu) Eren Erdem’in anketi! Sonuca inanamayacaksınız
Gündem

Kutu Kola (Kemal Kılıçdaroğlu) Eren Erdem’in anketi! Sonuca inanamayacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-06-10 08:35:00 - 2023-06-10 08:38:43

CHP'nin baş Trolü Eren Erdem, “Ben bir araştırma yaptırdım. Tayyip Erdoğan'ın karşısında kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48,7 çıktı” demişti. Son seçimde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,7 oy aldı. Misvak dergisi bir caps hazırlayarak sordu “Şimdi kim kutu kola oluyor Trol Erdem” diye sordu.

Misvak dergisi bir caps hazırlayarak CHP’li Eren Erdem’in seçim öncesi yaptırdığı bir anketi gündeme getirdi.

Erdem genel başkanını kutu kolaya benzeterek bir anket yaptırdı. Tayyip Erdoğan'ın karşısında kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Sorusuna Kutu Kola yani Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.7 oy almıştı. İşin şaşırtan sonucu ise gerçekten de genel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy buydu.


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