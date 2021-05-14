  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ömer Çelik'ten sert tepki: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir
Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verilebilir
ABD'de aşılananlar maskeyi çıkarıyor
Altın kritik sınırı aştı!
Aktüel 'Kutsal Müslüman topraklarında yaşanan İsrail terörüne son verilsin!'
Aktüel

'Kutsal Müslüman topraklarında yaşanan İsrail terörüne son verilsin!'

“Merhamet” Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kudüs’ta yaşanan son olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 12:33:00 -
'Kutsal Müslüman topraklarında yaşanan İsrail terörüne son verilsin!'

Makedonya’nın en köklü vakıflarından Üsküp merkezli “Merhamet” Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kudüs’ta yaşanan son olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama;

Mübarek Ramazan ayının son günlerini idrak ettiğimiz şu dönemde, Kudüs’ün kalbi mukaddes Mescidi Aksa’dan gelen kan ve şiddet görüntülerini derin bir teessür ve acıyla takip etmekteyiz.

Diğerinin dinî geleneğine en ufak bir hassasiyet göstermeyen ve bir asırdan kısa bir süre önce kendilerinin yaşadıkları acıları unuttuğu aşikar olan İsrail devleti, bu mübarek günlerde Kudüs’ün savunmasız Filistin halkına ateş etmek ve ölümlere sebep olmak suretiyle gücünü göstermeye çalışmaktadır. Dahası, İsrail devletinin, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’yı ateşe verecek kadar gözünün döndüğü müşâhede edilmektedir.

İşbu eylemi terör saldırısı olarak nitelendiren “Merhamet” Kültür ve Yardımlaşma Derneği, , Mescidi Aksa’yı gönüllerinin müstesna bir yerinde tutan tüm dünya Müslümanlarıyla aynı derin üzüntüyü paylaştığını belirtmektedir. Kutsal topraklardaki kan ve şiddet görüntüleri, bu mezalimi işleyenlerin dinî özgürlüklere ilişkin hiçbir uluslararası antlaşmayı tanımadığını, diğerinin kutsalına en ufak bir saygı duymadığını ve tek anladığı dilin şiddet olduğunu apaçık göstermektedir.

Her daim kutsal değerlere saygı duyan ve adaletten yana olup mazlumlara yardım elini uzatmış bir sivil toplum kuruluşu olarak, İsrail’in kutsal topraklara yönelik şiddet eylemlerini terör saldırıları olarak nitelendirmekte ve aynılarının tüm dünya tarafından kınanmasını beklemekteyiz.

Yirmi yıl önce benzer bir saldırganlığa maruz kalmış ve her yıl o mezalimin kurbanlarını anan bir halk olarak, mevcut durumda mazlumların yanında olmayı ve onların haklarını savunmayı – herkesten çok – vazife addediyoruz. Zira bizler baskı altındayken tüm dünya bizim yanımızdaydı. 

Bundan hareketle İsrail devletine bu şiddete son vermesi, Müslümanların mukaddesatına saygı duyması ve şiddetkâr ısrarına karşın Kudüs’ün her daim tüm dinlerin kutsal toprağı olarak kalacağını kabullenmesi çağrısında bulunuyoruz.

Birleşmiş Millerler, İslâm Konferansı Örgütü, Avrupa Birliği v.b. kuruluşların bu terörün son bulması için adımlar atacağını ümit ediyor ve bu vesileyle tüm insan hakları kuruluşlarına işbu terör eylemlerini kınamaları ve savunmasız Filistin halkının yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz. Yaşanan bu olaylara sessiz kalmak ahlaken utanç verici olduğu gibi, günümüz medeni dünyasının üzerine kaim edildiği değerlerin çiğnenmesi anlamına da gelmektedir. Kimin zalim, kimin mazlum olduğuna bakılmaksızın, hakkaniyetli tutum sergilenmelidir.

“MERHAMET” Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Üsküp, 12.05.2021

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA’lar İsrail semalarında! Kaçacak delik aradılar… İnanılmaz görüntüler
Dünya

SİHA’lar İsrail semalarında! Kaçacak delik aradılar… İnanılmaz görüntüler

Hamas, İsrail’e ait hedefleri SİHA’lar ile vurmaya başladı. Yıllardır sivil ve çocuk dinlemeden Filistinlileri katleden İsrailliler, Hamas S..
Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Yerel

Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.
Bayram namazı çıkışı korkunç olay! İmam hayatını kaybetti
Yerel

Bayram namazı çıkışı korkunç olay! İmam hayatını kaybetti

Samsun Terme’de bayram namazı sonrası silahla rastgele atılan kurşunların isabet ettiği imam hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay