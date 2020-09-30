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Kültür - Sanat Kutsal Emanetler’in gizli yolculuğu belgesel film oluyor
Kültür - Sanat

Kutsal Emanetler’in gizli yolculuğu belgesel film oluyor

2. Dünya Savaşı sırasında, Kutsal Emanetler’in İstanbul’dan Anadolu’ya gizli bir operasyonla taşınma hikayesi, uzun metraj belgesel filme konu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:16:00 -
Kutsal Emanetler’in gizli yolculuğu belgesel film oluyor

Araştırma süreci tamamlanan ve çekimlerine yakın zamanda başlanacak olan “48 Vagon”un yönetmen koltuğunda Zehra Yılmaz oturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği filmin yapımcılığını ise Ümran Safter üstleniyor.


Yerli ve yabancı tarihçiler, sanat tarihçilerinin görüşlerine yer verilecek belgeselin İstanbul, Niğde, Adana, Ankara, Londra ve Paris’te çekilmesi planlanıyor.

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