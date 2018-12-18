Kutlu yolculuğa 2,2 milyon talip! Hac ve Umre’de kayıt dışı uyarısı

Buğra Kardan

Kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarının ve umrecilerin mağdur olmamaları için önemli tedbirler alınıyor. Aldatıcı eylemlere karşı denetimler sıklaştırılırken, hac ve umre turları yapan firmalar vatandaşlara her fırsatta “Kaydı kuydu olmayan kişi ya da kuruluşlarla çalışmayın” ikazında bulunuyor.

Yanlış tercihte bulunulmamalı

Hac, Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, İslamiyet’in doğduğu Mekke ile Medine’ye yolculuk etmeye niyetlenenlere “Sırf fiyat uygun diye yanlış tercihte bulunmayın. Asla ve kata kayıt dışına yönelmeyin” diye seslendi. Kayıt dışı çalışan, teminat mektubu vermeyen kişi ya da kuruluşlarla çalışılmaması gerektiğini belirten Şahin, “Muhakkak ve muhakkak devletle anlaşmaları, sözleşmeleri bulunan acentelerden yararlanılmalı. Söz konusu acenteleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sayfasını açarak yahut TÜRSAB ile bize başvurarak öğrenmek mümkün” dedi. Devletin yetkilendirmediği, görevlendirmediği kişi ve kuruluşların önemli sıkıntılara sebebiyet verebileceğini vurgulayan Şahin, şunları söyledi: “Kasaptır, berberdir, perdecidir, kırtasiyecidir, cami hocasıdır, berberdir, mültecidir bunlara ‘1-2 kez umreye gidip geldiler’ diye itibar edilmemelidir. Maalesef, şu sıralar çevrelerine 10-20 kişi toplayıp bir yerden vize alan, uçak ve otel ayarlayanlarla çokça karşılaşıyoruz. İşte bu tip eylemler kayıt dışılıktır, suçtur. Onun için devletin konuya önem vermesinde, denetimleri artırmasında yarar var.”

Umre talebinde düşüş

Umre taleplerine de değinen Şahin, şöyle konuştu: “2017’de şimdiye kadarki en yüksek umreci sayısına ulaştık. 488 bin gibi bir rakamı gördük. Bu resmi rakam. Bir de resmi olmayan yollarla gidenler var ki onlarla birlikte sayı 500 bini geçiyor. Ancak 2018’de taleplerde ciddi bir düşüş gözlemliyoruz. Bazı acentelerde yüzde 70, bazılarında ise yüzde 60 düşüşe tanık oluyoruz. Düşüşün ana nedeni kur dalgalanmaları. Tabii siyasi etkenleri unutmamak gerekiyor. Malum Cemal Kaşıkçı olayı büyük tepki çekti. Yine varlık ve imar barışı, bedelli askerlik gibi uygulamalar kapsamında kamu kurumlarına ciddi ödemeler yapıldığından umre planlarının ötelendiğini haberini alıyoruz.”

Hac maliyeti 16 bin riyal

Hac için ön kayıtların bittiğini hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir haftalık süreçte talep konusunda bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Hac talebi tanınan kotayı aştı. Malum Suudi yönetimi ülkelere nüfuslarının binde biri kadar kota veriyor. Dolayısıyla mahdut bir sayı kutsal topraklara gidebiliyor. 2017’de Türkiye’de 2 milyon 150 bin başvuru vardı, bunun 75 bini Hacca gönderilebildi. Geçen seneden kalan 2 milyon 50 bine 180 bin başvuru daha eklendi. Dolayısıyla hac farizasını yerine getirmek isteyen 2 milyon 230 bin kişi söz konusu. Bunların minimum 75 bininin hacı olacağını tahmin ediyoruz. Tabii hac müracaatlarının bu yıl gerilediği bir gerçek. Her sene 300-350 bin ek kayıt olurdu. Sayı bu sene 180 bine indi. Esasında fiyatlar da makul. 16 bin riyalden başlayan fiyatlar otellere ve hizmetlere göre şekilleniyor, 40 bin riyali geçiyor. Ama şu muhakkak ki hacı adaylarımızın büyük bölümü 16 ila 20 bin riyallik programları tercih ediyor.”

Uçak fiyatları geriledi

Havayolu şirketleriyle maliyetleri azaltmak için görüştüklerini anlatan Şahin, “Burada esasında çok ciddi bir rekabet var. Suudi Arabistan Havayolları ile Türk Hava Yolları (THY) yarış içerisinde. Biz de bu ortamdan istifade ederek firmalarla ciddi fiyat anlaşmaları yapıyor; müşterilerimizin giderlerini azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Aşı ücreti kaldırılsın

HURSAD Başkanı Şahin, kamu kurumlarını hacı adaylarından ve umrecilerden menenjit aşısı ücreti almamaya davet etti. Ücretin 22,5 dolara tekabül ettiğini vurgulayan Şahin, “Aşı 5-10 yıllık koruma sağlıyor. Ama 5 yıl içerisinde 5 kez umreye giden müşterilerimiz oluyor. Ve bunlar her defasında aşı parası ödemek zorunda kalıyorlar. Artık bu uygulamaya son verilmeli” çağrısını yaptı.