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Kütahya'ya 144 dönümlük mesire alanı

İstanbul-Antalya yolu üzerinde yer alan Porsuk Baraj Gölü, Beylerbeyi Tarih Araştırmaları Çevre ve Eğitim Derneği tarafından turizme kazandırılıyor. Dernek, Porsuk Baraj Gölü'nü de içine alan 144 dönümlük arazi üzerinde çalışmalara başladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 21:52
Kütahya'ya 144 dönümlük mesire alanı

Kütahya'da Frig vadisi içerisinde yer alan İstanbul- Antalya güzergahında 144 dönümlük arazi, Porsuk Baraj Gölünün de turizme kazandırılması icin Beylerbeyi Tarih Araştırmaları Çevre ve Eğitim Derneği tarafından büyük bir mesire yeri olarak hazırlanıyor.

İşçi Haber'e konuşan Beylerbeyi Tarih Araştırmaları Çevre ve Eğitim Derneği Başkanı Hasan Fehmi Kinay, yapılacak proje hakkında şu bilgileri verdi...

"Porsuk Mesire Yeri 144 dönüm arazi üzerinde Orman Genel Müdürlüğünden 29 yıllığına Beylerbeyi Derneği İktisadi İşletmesi olarak kiralandı. Kütahya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtma amacını taşıyan Beylerbeyi Derneği tarafından geliştirilen mesire yeri Eskişehir- Kütahya- Bilecik illeri için büyük bir sayfiye yeri özelliği taşıyor.

NİSAN AYINA YETİŞTİRİLECEK

Derneğimiz daha önce “Konaklar Şehri Kütahya” Çalıştayı düzenlemiş ve tarihi konakların restorasyon çalışmalarına devlet tarafından sağlanan destekleri kamuoyu ile paylaşmıştı. Ayrıca üç boyutlu Kütahya Tarih Atlası kitabını Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinin katkılarıyla okurlara sunmuştu."

Mesire alanının bu yıl Nisan ayı içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 21:52
  1. Kütahya
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Bilecik
  5. Antalya
  6. mesire alanı

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