Kütahyalı çiftçiler Eskişehir Tarım Fuarı’nda

Kütahyalı çiftçiler TÜYAP tarafından organize edilen Eskişehir 2019 Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na ziyaret gerçekleştirdiler.

Çiftçilerin sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve tarımsal konularda bilgi alışverişi sağlaması amacıyla; Kütahya’daki önder çiftçiler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin katılımı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eskişehir 2019 Tarım Fuarına gezi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet, makineler ile diğer tarımsal girdilerin sergilendiği fuarın çiftçilerin yeni gelişme ve teknolojiler konusunda bilgilerinin artmasına, ilgilendikleri tarımsal faaliyetin bütün girdi ve ekipmanlarını yerinde görmelerine vesile olduğunu belirttiler.

Fuara katılan çiftçiler ise gezinin amacına ulaştığını, katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.