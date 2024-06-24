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Yerel Kütahya'daki yangın kontrol altında
Yerel

Kütahya'daki yangın kontrol altında

Yeniakit Publisher
2024-06-24 16:59:00 -
Kütahya'daki yangın kontrol altında

Kütahya'nın Akçamescit köyü yakılarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Korkutan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Güroluk mevkiindeki ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ilk müdahale ekibi, arazöz, su ikmal aracı, iki helikopter, itfaiye araçları sevk edildi.

Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.

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