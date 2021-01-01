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Yerel Kütahya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi yakalandı
Yerel

Kütahya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:46:00 -
Kütahya'da zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kusumlar köyündeki bir depoda uyuşturucu kullanan kişiler olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu kullanan N.B. (31), C.K. (16), A.A. (20), A.B. (17), Y.Ş. (51) ve Y.A'yı (19) suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada 30 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap, 2 şişe sahte içki ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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