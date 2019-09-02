Kütahya’da yaşlı kadın ormanda kayboldu Kütahya’da, ormanda kaybolan yaşlı kadının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kütahya’da, ormanda kaybolan yaşlı kadının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden yakınlarıyla Sırören köyü civarındaki ormanlık alana pikniğe giden 83 yaşındaki Müzeyyen Turan, abdest almak için yakındaki bir çeşmeye gitti. Yaşlı kadının bir süre sonra dönmemesi üzerine yakınları Turan’ı aramaya başladı.

Tüm çabalara rağmen Turan’ın bulunmaması üzerine durum, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Aramalara Eskişehir’den Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi de katıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin, köylülerin de yardımıyla ormanlık alanda başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

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