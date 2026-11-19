Kütahya’da üniversite-sanayi iş birliği için yeni adım!
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bir araya geldi. Görüşmede kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak ortak projeler ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.
Kütahya’da üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı makamında ziyaret etti. Rektörlükte gerçekleştirilen görüşmede, üniversite ile iş hayatı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Kütahya'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak çalışmalar ve iki kurum arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.
Üniversite-sanayi iş birliği ele alındı
Görüşmede üniversitelerin akademik bilgi ve birikiminin iş hayatının tecrübesiyle buluşturulmasının şehirlerin kalkınmasındaki önemine dikkat çekildi. Kütahya'nın gelişimine katkı sağlayacak projelerde üniversite ve iş hayatının birlikte hareket etmesinin sağlayacağı kazanımlar üzerinde duruldu.
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitelerin bilgi ve birikiminin iş hayatının tecrübesiyle bir araya gelmesinin şehrin geleceğe yönelik hedefleri açısından önemli olduğunu ifade etti.
Kızıltoprak, nazik ziyaretleri ve görüşmede paylaştıkları değerlendirmeler dolayısıyla KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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