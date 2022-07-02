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Aktüel Kütahya'da traktör devrildi! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Kütahya'da traktör devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 19:14:00 -
Kütahya'da traktör devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'nın Gediz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tarlaya gitmek için yola çıkan Rafet Tunç'un (74) kullandığı 55 PG 552 plakalı traktör, Göynük köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktördeki Gülperi Tunç (50) olay yerinde, Eda Tunç (12) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedavi altına alınan traktör sürücüsü ile Cengiz Tunç'un (64) sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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