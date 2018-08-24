Kütahya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Fatih Ertaş yönetimindeki 64 LS 319 plakalı otomobil, Gediz-Simav karayolu Uğurlugüme köyü yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan 64 KN 408 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Ertaş, eşi Hatice ve kızı Elif Nida Ertaş ile Kamile ve Ahmet Yıldız yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.





