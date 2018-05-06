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Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:30
Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Simav-Kütahya karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Esen (56) idaresindeki 03 YS 971 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen Bayram Altıntaş yönetimindeki araç yağış dolayısıyla Simav-Kütahya karayolunun 35. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Trafik kazasında 03 YS 971 plakalı aracın sürücüsü Ali Esen (56) ve plakası belirlenemeyen araçta bulunan Hatice Altıntaş (33) öldü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Bayram Altıntaş (36) ile kızı Cemile Altıntaş (13) Kütahya Evliye Çelebi Devlet Hastanesine, araç sürücüsü Bayram Altıntaş'ın diğer kızı Irmak Altıntaş (10) Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:30
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