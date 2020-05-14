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Kütahya’da toplam tarım alanı yüzde 0,1 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yıllık olarak yayınlanan Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre, Kütahya en fazla tarım alanına sahip 29.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:02:42 -
Kütahya’da toplam tarım alanı yüzde 0,1 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yıllık olarak yayınlanan Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre, Kütahya en fazla tarım alanına sahip 29. İl konumunda bulunuyor.


Kütahya’da 2018 yılında 3 Milyon 161 bin 561 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2019 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artış göstererek 3 Milyon 165 bin 889 dekar olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” Kütahya bu değerle en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye’de 29., Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumundadır.


2019 yılı geçici verilerine göre Kütahya’daki tarım alanlarının yüzde 77,1’ini (2 Milyon 440 bin 209 dekar) tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 17,7’sini (561 bin 076 dekar) nadas alanı, yüzde 3,1’ini (99 bin 298 dekar) meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı ve yüzde 2,1’ini (65 bin 306 dekar) sebze bahçeleri alanı oluşturmaktadır. Kütahya’da 2019 yılında süs bitkileri alanı bulunmamaktadır” dedi.

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