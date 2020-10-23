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Aktüel Kütahya'da piknik alanında sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Kütahya'da piknik alanında sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:44:26 -
Kütahya'da piknik alanında sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki üretip piknik alanında sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Çukurköy Mahallesi yakınlarında sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Kelepir mevkisindeki piknik alanında İ.A'yı otomobiliyle sahte içki satarken suçüstü yakaladı.

Zanlının otomobilinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirtilen 11 litre rakı, 6 litre votka, 15 litre etil alkol, sahte rakı üretiminde kullanılan 2 litre anason aroması, alkol yapımında kullanılan 2 huni, alkol satışında kullanılan 1 termos, 31 adet 1 litrelik boş etil alkol şişesi, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 27 tabanca fişeği, 1 pompalı av tüfeği ve1 tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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