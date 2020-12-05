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Aktüel Kütahya'da ormanda kaybolan yaşlı kadın aranıyor
Aktüel

Kütahya'da ormanda kaybolan yaşlı kadın aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:40:10 -
Kütahya'da ormanda kaybolan yaşlı kadın aranıyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan 66 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Demirciköy beldesinden kestane toplamak için 3 gün önce ormana giden Fatma Çeri'nin evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine kayıp kadını bulmak için Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve Eskişehir'den gelen AKUT ekiplerinin ormanlık alanda başlattığı arama çalışmaları sürüyor. Bölgenin engebeli ve sık ağaçlık olması nedeniyle ekiplerin arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iz köpekleri ve drone yardımıyla arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Arama çalışmaları için helikopter de talep ettiklerini belirten Çelik, "Teyzemizi bir an önce sağ salim bulmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Ekiplerimizin arama çalışmaları sürüyor. Ayrıca arama çalışmalarına talebimiz üzerine Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığından gönderilen helikopter de destek veriyor. İnşallah ekiplerimizden güzel bir haber geleceğine inanıyorum." dedi.

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