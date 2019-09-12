Kütahya’da kümes hayvanı sayısı yüzde 7,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre; Kütahya’da 2017 yılında 1 milyon 670 bin 136 olan kümes hayvanları sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,7 azalarak 1 milyon 540 bin 952 oldu.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’da üretilen kümes hayvanları sayısının Türkiye üretiminin yüzde 0,4’ünü karşıladığını belirterek, Kütahya’nın bu oranla Türkiye’de 30., Ege Bölgesi’nde en fazla kümes hayvanına sahip 7. il konumunda olduğunu ifade etti.

Kütahya ili ilçeleri arasında en fazla kümes hayvanı Tavşanlı’da, en az ise Pazarlar ilçesinde bulunuyor.