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Aktüel

Kütahya'da kumar oynayan 11 kişiye "sosyal mesafe" cezası

2020-04-25 11:57:08 -
Kütahya'da kumar oynayan 11 kişiye "sosyal mesafe" cezası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde apartman dairesinde kumar oynayan 11 kişiye kumar oymaktan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri" gerekçesiyle, toplam 48 bin 125 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 11 kişiye kumar oynamaktan 1225'er lira, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Şüphelilerden biri ise tuvalette saklanırken yakalandı.

Kumar oynamak için yer temin eden H.K. ve V.T'ye de adli işlem yapıldı.

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