Kütahya’da köylere manda desteği
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, manda yetiştiriciliğini proje köyler seçerek yaygınlaştırmaya, ekonomik getirisi yüksek olan manda yetiştiriciliği desteklerine devam ediyor.
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ‘proje köy’ olarak seçilen Karaöz Köyünde 9 aileye 388 bin 800 TL kredi, 97 bin 200 TL hibe, 20 aileye 1 Milyon 848 bin TL kredi, 2 aileye ise 384 bin TL kredi ile 96 bin TL hibe destek sağlandı. Çobanköy ise 9 aileye 216 bin TL kredi 54 bin TL hibe, 10 aileye 1 Milyon 920 bin TL kredi ve 480 bin TL Hibe destekli manda yetiştiriciliği projesi uygulandı. 2020-2024 yılları arasında Kütahya’da 72 aileye toplam 6 Milyon 915 bin 200 TL kredi ve 1 Milyon 728 bin 800 TL hibe olmak üzere toplam 8 Milyon 644 bin TL destek verilerek unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğinin köylerde yeniden yaygınlaşması sağlandı.