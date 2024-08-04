Kütahya’da köylere manda desteği

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ‘proje köy’ olarak seçilen Karaöz Köyünde 9 aileye 388 bin 800 TL kredi, 97 bin 200 TL hibe, 20 aileye 1 Milyon 848 bin TL kredi, 2 aileye ise 384 bin TL kredi ile 96 bin TL hibe destek sağlandı. Çobanköy ise 9 aileye 216 bin TL kredi 54 bin TL hibe, 10 aileye 1 Milyon 920 bin TL kredi ve 480 bin TL Hibe destekli manda yetiştiriciliği projesi uygulandı. 2020-2024 yılları arasında Kütahya’da 72 aileye toplam 6 Milyon 915 bin 200 TL kredi ve 1 Milyon 728 bin 800 TL hibe olmak üzere toplam 8 Milyon 644 bin TL destek verilerek unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğinin köylerde yeniden yaygınlaşması sağlandı.