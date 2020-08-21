  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kütahya'da korkutan deprem!
Gündem

Kütahya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kütahya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 02:16:00 -
Kütahya'da korkutan deprem!

Merkezi İstanbul'da bulunan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre Kütahya'da deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin yapmış olduğu paylaşıma göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleşen depremin 3.3 büyüklüğü 3.3 olarak belirtildi.

Deprem gece saatlerinde meydana geldi

Depremin saat 01:38'de meydana geldiği açıklanırken, derinliğinin 9.6 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Deprem sonrası ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu
Medya

Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu

Yurtdışından devşirme programları Türkiye’de pazarlayan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalda yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasına ..
Facebook mesajları kalıcı olarak nasıl silinir?
Teknoloji

Facebook mesajları kalıcı olarak nasıl silinir?

Facebook mesajları kalıcı silmek isteyen Facebook kullanıcıları Messenger Mesajlarını kalıcı olarak silme, Facebook mesaj silme karşı taraf,..
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı