Kütahya'da korkutan deprem!

Merkezi İstanbul'da bulunan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre Kütahya'da deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin yapmış olduğu paylaşıma göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleşen depremin 3.3 büyüklüğü 3.3 olarak belirtildi.

Deprem gece saatlerinde meydana geldi

Depremin saat 01:38'de meydana geldiği açıklanırken, derinliğinin 9.6 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Deprem sonrası ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.