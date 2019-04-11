Kütahya’da karma resim sergisi
Kütahya Abdülhamid Han Anadolu Lisesi ve KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.11 Nisan 2019 Perşembe 19:37
Kütahya Abdülhamid Han Anadolu Lisesi ve KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim sergisi Kütahya SERA AVM’de açıldı.
Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuğba Gülmez’in organizesinde hazırlanan resim sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve veliler katıldı.
Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuğba Gülmez’e ve sergiye ürün veren tüm öğrencilere teşekkür ettiler.
Yetkililer, 3 gün boyunca açık kalacak resim sergisine sanatseverleri beklediklerini belirttiler.
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