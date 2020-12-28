Kütahya'da kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, kanalizasyon için kazı yapılırken toprak altında kalan işçiyi ekipler kurtardı.
Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınında, iş makinesiyle kazı yapılırken toprak kayması meydana geldi.
Omuzlarına kadar toprak altında kalarak yaralanan Yunus Teker'in (20) kurtarılması için bölgeye ekipler sevk edildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Teker, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.