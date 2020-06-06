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Aktüel

Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı, Emet, Gediz ve Simav ilçelerinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, bandrolsüz tütünün yanı sıra, nargile tütünü, çok sayıda makaron ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:27:05 -
Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı, Emet, Gediz ve Simav ilçelerinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, bandrolsüz tütünün yanı sıra, nargile tütünü, çok sayıda makaron ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.


Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Tavşanlı, Emet, Gediz ve Simav ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 47 bin 114 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 25 bin 455 gram kıyılmış tütün, 26 adet cinsel içerikli ürün, 14 paket nargile tütünü ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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