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Kütahya'da kaçak ekilen 624 bin 440 kök haşhaş imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:11:27 -
Kütahya'da kaçak ekilen 624 bin 440 kök haşhaş imha edildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, tarlalarına kaçak haşhaş eken üç kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.İ.K, Y.G. ve N.K'nin, Gecek köyündeki tarlalarına kaçak haşhaş ektiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 10 dönümlük tarlaya haşhaş ekildiğini belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde haşhaşın izinsiz ekildiğinin tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri nezaretinde tarladan sökülen 624 bin 440 kök haşhaş imha edildi.

A.İ.K, Y.G. ve N.K. gözaltına alındı.


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