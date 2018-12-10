Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Muhabir ve 2 kişi yaralandı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Evliya Çelebi Mahallesi Çember Caddesi'nde meydana geldi. İHA Kütahya Muhabiri Hüseyin Efe yönetimindeki 43 BE 301 plakalı otomobil ile Hüseyin Armağan'ın kullandığı 43 DR 053 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Hüseyin Efe, yanında oturan eşi Ayşe Canan Efe ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Armağan yaralandı.Yaralılar kaza yerine gelen 112 ambulanslarıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.